Черчесов прокомментировал оскорбления фанатов ЦСКА в свой адрес

«В чем-то даже хорошо, что клуб не остался равнодушным к моим словам. Хотя я не упоминал в ответах название клуба, да и фамилии игроков так называемого золотого актива были произнесены ведущим», - считает Черчесов.

Известно, что 57-летний тренер сборной России по футболу будет просить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не применять санкции к ЦСКА в связи с поведением фанатов во время матча Лиги Европы против «Фейеноорда». В ходе игры они оскорбительно высказывались в адрес Черчесова. Сам наставник заявил, что у фанатов «есть свой взгляд на вещи», напоминает Lenta.ru.

Исход матча ЦСКА и голландского «Фейеноорда» - 0:0. После него российский клуб скатился на последнее место в группе, хотя еще имеет шанс на выход в плей-офф.

Ранее полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Магомед Оздоев отреагировал на слова главного тренера национальной команды Станислава Чечесова.



«Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе», — отметил спортсмен.

