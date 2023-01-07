Журналистка Робинсон объбвинила США в создании биолабораторий на Украине и конфликте с Россией
Американская журналистка Эмералд Робинсон считает, что почти 50 биолабораториий, которые США создали на территории Украины, привели к конфликту с Россией.
Как сообщает РИА Новости, Робинсон в своем Twitter призвала американские власти объяснить, зачем эти биолаборатории были созданы на Украине.
«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?» — цитирует Робинсон RT.
Ранее заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан сообщил на заседании СБ ООН Проект резолюции России в Совбезе ООН о создании комиссии для расследования на Украине фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии Вашингтоном и Киевом не следовало блокировать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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