Как сообщает РИА Новости, Робинсон в своем Twitter призвала американские власти объяснить, зачем эти биолаборатории были созданы на Украине.

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?» — цитирует Робинсон RT.

Ранее заместитель постпреда КНР при организации Гэн Шуан сообщил на заседании СБ ООН Проект резолюции России в Совбезе ООН о создании комиссии для расследования на Украине фактов нарушения Конвенции о биологическом оружии Вашингтоном и Киевом не следовало блокировать, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».