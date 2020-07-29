Журналист рассказал об отношении к COVID-19 в регионах
Число заражений коронавирусом в России сокращается, однако ситуация может измениться. Об этом во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ рассказал президент Владимир Путин.
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН отметил, что его земляки в Челябинской области, как и многие жители других регионов, игнорируют средства индивидуальной защиты, хотя случаи заражения COVID-19 не сбавляют темп роста.
«Судя по прозвучавшим заявлениям, власти намерены действовать так, чтобы избежать возвращения карантинов. И, в общем, это вполне в русле того, как действуют во всём мире. Везде предпочитают усиливать масочный режим, который действует очень неплохо. Боюсь только, что без штрафов тут не обойтись, потому, что, как констатировал глава Минздрава Михаил Мурашко, большинство россиян игнорирует противоэпидемические меры. Увы, знаю это и по примеру своей родной Челябинской области, где заболевших много, а вот людей в масках совсем мало. Надеюсь, до земляков всё-таки дойдёт серьёзность ситуации», – сказал он.
Кроме того, Сергей Малоземов в эксклюзивном интервью НСН оценил идею массового внедрения «алкозамков».
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