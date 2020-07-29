Журналист рассказал об отношении к COVID-19 в регионах

Число заражений коронавирусом в России сокращается, однако ситуация может измениться. Об этом во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ рассказал президент Владимир Путин.

Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН отметил, что его земляки в Челябинской области, как и многие жители других регионов, игнорируют средства индивидуальной защиты, хотя случаи заражения COVID-19 не сбавляют темп роста.