Малоземов: Не хочется портить отношения с белорусами, как ранее с украинцами

Сергей Малоземов: «Если верны утечки в прессу, то производителей машин будут материально стимулировать встраивать в автомобили эти устройства, которые не дают заводить мотор пьяным водителям. Говорят даже, что обсуждается какой-то вариант обязательности этих устройств для самих автомобилистов. Я лично не верю в то, что кто-то в твёрдом уме станет пытаться это сделать. Понятно же, что сразу возникнет и индустрия по снятию алкозамков, и способы их обмана, да и вообще, вряд ли власти пойдут на такое сильное ограничение личных свобод. При том, что бороться с пьяными за рулём, несомненно, надо», – подчеркнул в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.

