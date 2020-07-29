Малоземов: Не хочется портить отношения с белорусами, как ранее с украинцами
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации в стране
Число заражений коронавирусом в России сокращается, однако ситуация может измениться. Об этом во время совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ рассказал президент Владимир Путин. Кроме того, этой осенью в Россию придут новые штаммы вируса гриппа, и прививаться надо обязательно, об этом на совещании заявила вице-премьер Татьяна Голикова. В то же время говорилось, что новый учебный год начнётся традиционно первого сентября, а также то, что вакцины на подходе.
Сергей Малоземов: «Судя по прозвучавшим заявлениям, власти намерены действовать так, чтобы избежать возвращения карантинов. И, в общем, это вполне в русле того, как действуют во всём мире. Везде предпочитают усиливать масочный режим, который действует очень неплохо. Боюсь только, что без штрафов тут не обойтись, потому, что, как констатировал глава Минздрава Михаил Мурашко, большинство россиян игнорирует противоэпидемические меры. Увы, знаю это и по примеру своей родной Челябинской области, где заболевших много, а вот людей в масках совсем мало. Надеюсь, до земляков всё-таки дойдёт серьёзность ситуации», – поделился с НСН ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
В Белоруссии задержали сотрудников российской ЧВК Вагнера
Власти Белоруссии заявили о задержании более чем трех десятков российских боевиков.
Сергей Малоземов: «Совсем не хотелось бы чего-то такого, что разделяет сейчас русских и украинцев. И в то же время более свежая, скажем так, атмосфера Белоруссии отнюдь бы не повредила. Когда приезжаешь туда, то видишь какой-то заповедник советской затхлости, неразвитости и зарегулированности, по сравнению с которой Россия — просто остров свободы. При этом сами белорусы — люди очень живые, предприимчивые и, конечно, заслуживающие лучшей судьбы. Очень интересно, что будет на выборах и вскоре после них», – отметил он в интервью НСН.
Для борьбы с пьянством за рулем массово внедрят «алкозамки»
До конца текущего года Минпромторг хочет внедрить массовое производство «алкозамков» в машины для борьбы с пьяными водителями. Прорабатывается вариант с их установкой на серийные модели на автозаводах. Алкозамки блокируют зажигания при выявлении паров алкоголя при выдохе.
Сергей Малоземов: «Если верны утечки в прессу, то производителей машин будут материально стимулировать встраивать в автомобили эти устройства, которые не дают заводить мотор пьяным водителям. Говорят даже, что обсуждается какой-то вариант обязательности этих устройств для самих автомобилистов. Я лично не верю в то, что кто-то в твёрдом уме станет пытаться это сделать. Понятно же, что сразу возникнет и индустрия по снятию алкозамков, и способы их обмана, да и вообще, вряд ли власти пойдут на такое сильное ограничение личных свобод. При том, что бороться с пьяными за рулём, несомненно, надо», – подчеркнул в эфире НСН ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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