Голикова назвала единственный невыполненный пункт плана борьбы с COVID-19

Из 22 пунктов Национального плана по борьбе с коронавирусной инфекцией в России правительство не выполнило только один — не ввело в стране карантин в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом в среду, 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её мнению, это тот случай, когда неисполнение одного из пунктов плана носит позитивный характер. Как считает Голикова, это стало возможным благодаря воплощению научно обоснованной стратегии опережающего реагирования, постоянному анализу эпидемического процесса и моделирования ситуации.

Голикова отметила, что с марта на лечение больных COVID-19 было направлено в общей сложности порядка 40 миллиардов рублей, передаёт РИА Новости.

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ФОТО: Дмитрий Астахов//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусПравительство России
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