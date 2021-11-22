Жители Казани пожаловались на двукратный рост цен на такси из-за QR-кодов

По её словам, после введения в общественном транспорте республики системы QR-кодов, привычная поездка, за которую она раньше платила 250 рублей, утром в понедельник обошлась ей в 500 рублей.

Ещё одна жительница столицы Татарстана Татьяна заявила, что сделала прививку от коронавируса, однако QR-код ей ещё не пришёл, поэтому пришлось ехать на работу на такси.

«Пока ехала, видела полупустые автобусы. После работы, видимо, снова придётся ехать на такси, какой будет сумма — без понятия», — отметила женщина, добавив, что тратить по 600 рублей в день на такси слишком накладно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ввод QR-кодов на общественном транспорте в Татарстане поможет сохранить здоровье жителей.

