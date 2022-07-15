«Жары не предвидится»: Вильфанд пообещал москвичам комфортные выходные

Так, в столице и Подмосковье уже несколько дней стоит благоприятная погода. Изнуряющей июньской жары нет, а столбики термометров не поднимаются выше 26 градусов.

«В Московском регионе в выходные погода будет вполне комфортная. Во-первых, в субботу не прогнозируется осадков, будет переменная облачность и солнышко. Но температура, все-таки, будет понижаться. Она понижается каждый день примерно на один градус. Температура будет +19… +24°C в Московской области, а в самой Москве максимальные значения +22… +23°C. В воскресенье температура понизится на один-полтора градуса и уже максимальные значения будут +20… + 21°C. Существенных осадков не ожидается, но кратковременные дожди возможны», - сказал Вильфанд.

По его словам, жителям Московского региона не стоит ждать возвращение жаркой погоды в ближайшее время. При этом Вильфанд подчеркнул, что лето в этом году очень переменчивое.