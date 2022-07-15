«Жары не предвидится»: Вильфанд пообещал москвичам комфортные выходные
Температура в выходные в столичном регионе окажется ниже новой климатической нормы, отметил в эфире НСН Роман Вильфанд.
В выходные жителей Москвы и области ждет комфортная погода, в субботу будет солнечно, а в воскресенье возможен лишь небольшой дождь, сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так, в столице и Подмосковье уже несколько дней стоит благоприятная погода. Изнуряющей июньской жары нет, а столбики термометров не поднимаются выше 26 градусов.
«В Московском регионе в выходные погода будет вполне комфортная. Во-первых, в субботу не прогнозируется осадков, будет переменная облачность и солнышко. Но температура, все-таки, будет понижаться. Она понижается каждый день примерно на один градус. Температура будет +19… +24°C в Московской области, а в самой Москве максимальные значения +22… +23°C. В воскресенье температура понизится на один-полтора градуса и уже максимальные значения будут +20… + 21°C. Существенных осадков не ожидается, но кратковременные дожди возможны», - сказал Вильфанд.
По его словам, жителям Московского региона не стоит ждать возвращение жаркой погоды в ближайшее время. При этом Вильфанд подчеркнул, что лето в этом году очень переменчивое.
«Возвращение жары в ближайшее время не предвидится. Сейчас москвичам можно отдохнуть от той жары, которая была в третьей декаде июня и в течение первой недели июля. До середины следующей недели какой-либо жаркой погоды не прогнозируется. Лето очень переменчивое: будут еще и опасные явления, и сильные осадки», - сказал Вильфанд.
Также научный руководитель Гидрометцентра рассказал о переходе на новые климатические нормы с 1 июля.
«Росгидромет перешел на использование новых норм, рассчитанных за тридцатилетие с 1991 года по 2020 год. Если бы мы рассчитывали температуру по старым нормам за 1961-1990 годы, то температура была бы на полградуса или на один градус ниже нормы. А поскольку введены новые нормы, прогноз такой: температура в выходные будет на два с половиной и даже на три градуса ниже нормы», - резюмировал Вильфанд.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что аномально теплая погода может вернуться в Москву в конце месяца.
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