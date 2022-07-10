В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности
«Желтый» уровень погодной опасности, означающий потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге на 10 июля из-за грозы, сообщила пресс-служба администрации губернатора со ссылкой на Росгидрометцентр.
По словам синоптиков, с 15 часов 10 июля до 21 часа на территории города будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с дождем и грозой.
Власти города просят жителей соблюдать осторожность.
Тем временем, москвичам придется попрощаться с солнечной погодой, в выходные ожидаются дожди и грозы, правда, не тропических масштабов.
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