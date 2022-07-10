В Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности

По словам синоптиков, с 15 часов 10 июля до 21 часа на территории города будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с дождем и грозой.

Власти города просят жителей соблюдать осторожность.

Тем временем, москвичам придется попрощаться с солнечной погодой, в выходные ожидаются дожди и грозы, правда, не тропических масштабов.

