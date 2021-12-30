Врачи не подтвердили выписку певицы Марины Хлебниковой

Лечащие врачи российской исполнительницы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в квартире, пока не объявляли о ее выписке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление директора артистки Данила Прайса.

Певицу Хлебникову перевели из реанимации в палату

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что певица готовится к выписке и встретит Новый год дома. Пока исполнительница находится под присмотром медиков и идет на восстановление. Врачи отмечают, что реабилитация будет долгой.

Артистка перенесла недавно операцию по восстановлению кожи. В скором времени ей проведут ещё несколько пересадок.

Ранее Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара.

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Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official
ТЕГИ:Музыканты
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