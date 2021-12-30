Врачи не подтвердили выписку певицы Марины Хлебниковой
Лечащие врачи российской исполнительницы Марины Хлебниковой, которая пострадала при пожаре в квартире, пока не объявляли о ее выписке, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление директора артистки Данила Прайса.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что певица готовится к выписке и встретит Новый год дома. Пока исполнительница находится под присмотром медиков и идет на восстановление. Врачи отмечают, что реабилитация будет долгой.
Артистка перенесла недавно операцию по восстановлению кожи. В скором времени ей проведут ещё несколько пересадок.
Ранее Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара.
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