Врачи не подтвердили выписку певицы Марины Хлебниковой

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что певица готовится к выписке и встретит Новый год дома. Пока исполнительница находится под присмотром медиков и идет на восстановление. Врачи отмечают, что реабилитация будет долгой.

Артистка перенесла недавно операцию по восстановлению кожи. В скором времени ей проведут ещё несколько пересадок.

Ранее Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара.

