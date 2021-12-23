Марину Хлебникову оставили в больнице на Новый год

Певица Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Артистка перенесла недавно операцию по восстановлению кожи. В скором времени ей проведут ещё несколько пересадок. Как утверждают специалисты, Хлебниковой предстоит реабилитация и длительное восстановление.

После пожара в собственной квартире певица проходит лечение в одной из московских клиник.

Ранее Марина Хлебникова впервые вышла на связь с поклонниками после пожара.

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Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official
ТЕГИ:БолезньБольницаНовый ГодПевица
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