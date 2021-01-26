Ученый сообщил, что у переболевших коронавирусом иммунитет ослаблен несколько месяцев

Иммунитет после перенесенного COVID-19 ослаблен в течение полутора-двух месяцев, пишут «Известия» со ссылкой на директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академика РАН Арега Тотоляна.

По его словам, это проявляется как синдром астенизации. По данным ученого, после перенесенного коронавируса люди часто жалуются на повышенную утомляемость и сонливость. Также вирус влияет на способность справляться с нагрузками.

Иммунитет у привитых «Спутником V» сохраняется уже 9 месяцев

Тотоляна отметил, что вырабатывающийся естественным путем иммунитет зачастую более стойкий, чем поствакцинальный.

Сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не нужно, рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, вакцинировать переболевших надо через шесть-девять месяцев.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН подтвердил, что сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла.

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ФОТО: Роспотребнадзор
ТЕГИ:ЭпидемияИммунитет Коронавирус
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