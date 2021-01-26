Ученый сообщил, что у переболевших коронавирусом иммунитет ослаблен несколько месяцев

Тотоляна отметил, что вырабатывающийся естественным путем иммунитет зачастую более стойкий, чем поствакцинальный.

Сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не нужно, рассказал доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, вакцинировать переболевших надо через шесть-девять месяцев.

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире НСН подтвердил, что сразу после выздоровления от коронавируса прививаться не имеет смысла.

