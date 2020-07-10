ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, подчеркнув, что такие решения принимаются на уровне властей страны, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что организация может дать рекомендации системе здравоохранения, а она, в свою очередь, учитывая локальные эпидусловия, даёт свои рекомендации. И в каждой стране они могут быть разные, подчеркнула Вуйнович.