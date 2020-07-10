ВОЗ воздержалась от рекомендаций по открытию российских границ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не дает рекомендаций по поводу открытия границ. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, подчеркнув, что такие решения принимаются на уровне властей страны, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что организация может дать рекомендации системе здравоохранения, а она, в свою очередь, учитывая локальные эпидусловия, даёт свои рекомендации. И в каждой стране они могут быть разные, подчеркнула Вуйнович.

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Накануне на сообщения СМИ о предложении Роспотребнадзора возобновить авиасообщение с 13 странами отреагировал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что не располагает такой информацией, поэтому ни подтвердить, ни опровергнуть её не может. При этом он заявил, что его очень волнует опасность второй волны COVID-19, которая наблюдается в некоторых странах, пишет ТАСС.

Также Чернышенко сделал акцент на том, что рисковать здоровьем граждан «никто не собирается», подчеркивает RT.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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