ВОЗ: число смертей от COVID-19 с февраля снизилось на 80%
Каждые 44 секунды на прошлой неделе умирал один человек от COVID-19 . Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает сайт ВОЗ.
Тем не менее, по его словам, число летальных исходов из-за коронавируса уже понемногу начало снижаться.
«Так, с февраля этого года еженедельное число смертей сократилось на 80%», - отметил Гебрейесус.
Вместе с тем, он указал, что нет гарантий в сохранении этой тенденции.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом пройден.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru