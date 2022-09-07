ВОЗ: число смертей от COVID-19 с февраля снизилось на 80%

Каждые 44 секунды на прошлой неделе умирал один человек от COVID-19 . Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает сайт ВОЗ.

Тем не менее, по его словам, число летальных исходов из-за коронавируса уже понемногу начало снижаться.