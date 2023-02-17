Советники по воспитанию появятся в российских школах с нового учебного года
В 2023 году в новом учебном году в российских школах появится должность советника по воспитанию. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС.
По его словам, такая должность будет введена в каждом регионе с федеральной доплатой.
В 2022 году поручение внедрить должность советника директора поступило от главы государства Владимира Путина.
В августе прошлого года врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в пресс-центре НСН заявил, что к каждому классу в школе в России необходимо прикрепить психолога. По его словам, это поможет выявлять на ранних этапах то, что происходит с ребенком и беспокоит его.
Он отметил, что эта тема также должна носить федеральный характер.
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