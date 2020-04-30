Волонтерам в Москве разрешили парковаться бесплатно

Волонтерам, которые участвуют в доставке продуктов питания и лекарств жителям столицы, находящимся на карантине, получили возможность пользоваться городскими парковками бесплатно. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на информацию столичного Дептранса. Там отметили, что волонтеры уже получают карты «Тройка» для проезда в общественном транспорте.

Напомним, в начале апреля Департамент транспорта Москвы объявил о том, что в городе парковка для медицинских работников станет бесплатной. Об этом сообщает РИА Новости, отмечая, что соответствующее поручение дал мэр столицы Сергей Собянин.