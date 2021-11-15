Переболевшим COVID-19 россиянам выдадут QR-код при наличии положительного ПЦР
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов назвал условие, при котором россияне, бессимптомно перенесшие коронавирус, смогут получить QR-код, сообщил «Интерфакс».
По его словам, для этого гражданам потребуется подтвержденный диагноз и положительный ПЦР-тест, однако в инициативах о введении QR-кодов пока нет говорится о количестве имеющихся антител.
«Бессимптомно переболевшие, не имеющие положительного ПЦР, соответственно, QR-коды не получат», — подчеркнул депутат.
Ранее Хубезов заявил, что введение QR-кодов позволит снизить заболеваемость COVID-19 в стране, так как россияне начнут активнее проходить вакцинацию, сообщает телеканал «360».
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