CNN: под Артемовском убили бывшего морпеха США
Бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты США Купер Эндрюс погиб в боях под Артемовском (Бахмут). Об этом сообщает CNN со ссылкой на семью наемника.
Мать американца заявила, что 26-летний сын уехал на Украину в ноябре 2022 года. По данным телеканала, бывшего морпеха убили 19 апреля.
Госдепартамент США подтвердил гибель Эндрюса. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что находятся в постоянном контакте с семьей погибшего, передает РИА Новости.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об огромном числе иностранных наемников в рядах украинской армии. По его словам, на позициях ВСУ в Артемовске часто слышна польская речь, сообщает «Радиоточка НСН».
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