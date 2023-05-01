CNN: под Артемовском убили бывшего морпеха США

Мать американца заявила, что 26-летний сын уехал на Украину в ноябре 2022 года. По данным телеканала, бывшего морпеха убили 19 апреля.

Госдепартамент США подтвердил гибель Эндрюса. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что находятся в постоянном контакте с семьей погибшего, передает РИА Новости.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об огромном числе иностранных наемников в рядах украинской армии. По его словам, на позициях ВСУ в Артемовске часто слышна польская речь, сообщает «Радиоточка НСН».

