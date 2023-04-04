СК предъявил обвинения Треповой
Следственный комитет России предъявил обвнения Дарье Треповой, которая причастна к убийству военкора Владлена Татарского.
Ей предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. В частности, ей инкриминируется террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.
Следствие направило в суд ходатайство об избрании Треповой меры пресечения.
Теракт в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru