СК предъявил обвинения Треповой

Следственный комитет России предъявил обвнения Дарье Треповой, которая причастна к убийству военкора Владлена Татарского.

Ей предъявлены обвинения по двум уголовным статьям. В частности, ей инкриминируется террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку и незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании Треповой меры пресечения.

Теракт в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга произошел вечером 2 апреля. Погиб военкор Владлен Татарский, у которого проходил творческий вечер в заведении. Пострадали более 30 человек. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует кадры первых секунд после взрыва.

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ФОТО: МВД РФ
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