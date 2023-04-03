«С козырей не заходили»: Ветеран «Альфы» рассказал об ответе на убийство Татарского и теракты

Собеседник НСН убежден, что Парад Победы на Красной площади будет проведен с учетом всех мер безопасности.

«Уверен, что Парад Победы будет безопасным и его важно провести. Всему миру надо напомнить о нашей Великой Победе. Очень важно всем принять участие, приехать с дач, вернуться из отпусков и поучаствовать в мероприятиях», - отметил Попов.

Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в Москве примут участие 10 тысяч человек. Также планируется использовать 125 единиц техники. Всего в этом году парады пройдут в 28 городах России. В них будут участвовать больше 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

