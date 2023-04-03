«С козырей не заходили»: Ветеран «Альфы» рассказал об ответе на убийство Татарского и теракты
Теракты на массовых мероприятиях приведут к уничтожению заказчиков и центров принятий решений, сказал НСН Андрей Попов.
Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов заявил в беседе с НСН, что Россия еще не использовала свои козыри в проведении военной спецоперации на Украине, а если Киев захочет устроить массовый теракт, то Москва уничтожит заказчиков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, взрыв был спланирован украинскими спецслужбами при участии агентов из числа сторонников «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом и запрещен в России как экстремистская организация). Подозреваемой по делу проходит петербурженка Дарья Трепова. Панов заявил, что если Украина решится на массовый теракт, то ответ России будет незамедлительным.
«Теракты проводятся, как ни странно, по определенным правилам, если речь не идет об одиночных. Системными игроками в данном случае выступают спецслужбы Украины, Запада. Наши козыри в СВО еще не разыграны, можно сказать, что мы с них и не заходили. Они есть не только в оружии, но и в поражении определенных легко досягаемых целей, которые касаются не только инфраструктуры, но и конкретных мест проживания определенных лиц. Поэтому теракты на мероприятиях с большим количеством людей будут расценены как пересечение одной из главных красных черт. Будут уничтожены многие лидеры, организаторы причастные к этому», - сказал Попов.
Собеседник НСН убежден, что Парад Победы на Красной площади будет проведен с учетом всех мер безопасности.
«Уверен, что Парад Победы будет безопасным и его важно провести. Всему миру надо напомнить о нашей Великой Победе. Очень важно всем принять участие, приехать с дач, вернуться из отпусков и поучаствовать в мероприятиях», - отметил Попов.
Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в Москве примут участие 10 тысяч человек. Также планируется использовать 125 единиц техники. Всего в этом году парады пройдут в 28 городах России. В них будут участвовать больше 55 тысяч человек, около 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 836 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+7 737 / сут.
- Турчак: в РФ запретят расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами
- Аферисты обманули подмосковную пенсионерку на 4,6 млн рублей
- Галустян заявил, что не намерен уезжать из России
- Хинштейн: Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками
- Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля
- Беглов: Семья Татарского получит миллион рублей от правительства Санкт-Петербурга
- Новак не исключил присоединения других стран ОПЕК+ к сокращению добычи нефти
- NBC: Сбитый над Южной Каролиной аэростат КНР собирал данные с военных объектов
- Саммит БРИКС в 2024 году примет Казань
- В НАТО заявили о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru