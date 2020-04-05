Военкоматы переведены на удаленную работу
Сотрудники военкоматов переведены на удаленную работу. Об этом заявили в Минобороне, отметив необходимость принятия мер по противодействию пандемии коронавируса CJVID-19, пишет ТАСС.
Все уточнения учетных данных сотрудники военных комиссариатов делают исключительно в дистанционном режиме, дополняет Газета.ru.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. При этом из-за пандемии коронавируса призывники отправятся в воинские части не ранее 20 мая, сообщает «Свободная пресса».
Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в эфире НСН заявила, что стоило бы сдвинуть весенний призыв из-за коронавируса. Она напомнила о частых случаях пневмонии в казармах из-за такой большой скученности.
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