Военкоматы переведены на удаленную работу

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. При этом из-за пандемии коронавируса призывники отправятся в воинские части не ранее 20 мая, сообщает «Свободная пресса».

Председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова в эфире НСН заявила, что стоило бы сдвинуть весенний призыв из-за коронавируса. Она напомнила о частых случаях пневмонии в казармах из-за такой большой скученности.

