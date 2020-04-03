Путин поручил проработать вариант отправки призывников в лаборатории
Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны проработать вопрос участия солдат срочной службы в работе исследовательских и инженерных лабораторий.
«Минобороны России проработать вопрос об участии граждан, проходящих военную службу по призыву, в работе соответствующих исследовательских и инженерных лабораторий», - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок реализации документа — до 31 мая 2020 года. Ответственным за исполнение назначен глава Минобороны Сергей Шойгу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. При этом из-за пандемии коронавируса призывники отправятся в воинские части не ранее 20 мая, сообщает «Свободная пресса».
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