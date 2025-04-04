Нехватка воды в водохранилищах юга РФ угрожает судоходству и нересту рыбы

Цимлянское водохранилище находится сейчас в очень сложной ситуации, там ожидается очень маленький приток воды, что негативно скажется в первую очередь на судоходстве, орошаемом земледелии и количестве рыбы. Об этом в беседе с НСН рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Запасы водохранилищ в Крыму сократились за март на 3 млн кубометров, заявили в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По словам специалистов, март на полуострове выдался очень теплым и засушливым. Общий суммарный объем воды в Крыму составляет около 112 млн куб. метров, что почти в два раза меньше показателей весны-лета 2024 года. Болгов уточнил, что ситуация в других регионах юга России еще хуже.