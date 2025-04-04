Нехватка воды в водохранилищах юга РФ угрожает судоходству и нересту рыбы
Югу России грозит маловодье, особенно трудная ситуация на Цимлянском водохранилище, заявил НСН Михаил Болгов.
Цимлянское водохранилище находится сейчас в очень сложной ситуации, там ожидается очень маленький приток воды, что негативно скажется в первую очередь на судоходстве, орошаемом земледелии и количестве рыбы. Об этом в беседе с НСН рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.
Запасы водохранилищ в Крыму сократились за март на 3 млн кубометров, заявили в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По словам специалистов, март на полуострове выдался очень теплым и засушливым. Общий суммарный объем воды в Крыму составляет около 112 млн куб. метров, что почти в два раза меньше показателей весны-лета 2024 года. Болгов уточнил, что ситуация в других регионах юга России еще хуже.
«В Крыму, вроде бы, обещали, что будет все хорошо. Все зависит от того, насколько они там наполнили водохранилища. А на юге, да, на Цимлянском водохранилище сложно, очень маленький прогноз притока воды в водохранилище, мало снега. И поэтому вполне ожидаемы сложности и для сельского хозяйства, и для транспорта. Маловодье - это самая неприятная и тяжелая ситуация, которую ожидает наш юг России. Она, к сожалению, спрогнозирована. Посмотрим, хватит ли воды, и будут ли дожди. А пока ситуация там действительно сложная. И в целом, конечно, для бассейна Волги она нелегкая. Это проблема не сельского хозяйства, это коснется в основном судоходства и энергетиков, орошаемого земледелия, которое берет воду из этих водохранилищ. Если воды не будет, они будут вынуждены сокращать свои объемы полива. Пострадает экология, рыба, имеется в виду нерест рыбы. Ожидается убыток в рыбном стаде», - рассказал он.
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил НСН, что при благоприятном сценарии в 2025 году в России могут собрать 125 тонн зерна, однако это напрямую будет зависеть от влагозапаса почвы по весне.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Спасатели-медики из РФ вернули к жизни пациента в Мьянме
- Кевин Де Брейне решил уйти из ФК «Манчестер Сити»
- СМИ: Один человек погиб из-за схода вагонов ремонтного поезда в Новой Москве
- Число жертв землетрясения в Мьянме выросло до 3301 человек
- Сергей Никоненко отказался выходить на сцену вместе с Михаилом Ефремовым
- Ремонтный поезд сошел с рельсов в Новой Москве
- Цена нефти Brent упала ниже 65 долларов впервые с августа 2021 года
- Новые выбросы мазута зафиксировали на пяти участках береговой линии Анапы
- Рютте: Россия останется угрозой для НАТО и после завершения конфликта на Украине
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 190 солдат и танк
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru