Нехватка воды в водохранилищах юга РФ угрожает судоходству и нересту рыбы

Югу России грозит маловодье, особенно трудная ситуация на Цимлянском водохранилище, заявил НСН Михаил Болгов.

Цимлянское водохранилище находится сейчас в очень сложной ситуации, там ожидается очень маленький приток воды, что негативно скажется в первую очередь на судоходстве, орошаемом земледелии и количестве рыбы. Об этом в беседе с НСН рассказал гидролог, специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов Михаил Болгов.

Запасы водохранилищ в Крыму сократились за март на 3 млн кубометров, заявили в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По словам специалистов, март на полуострове выдался очень теплым и засушливым. Общий суммарный объем воды в Крыму составляет около 112 млн куб. метров, что почти в два раза меньше показателей весны-лета 2024 года. Болгов уточнил, что ситуация в других регионах юга России еще хуже.

«Нехватка до конца лета»: Рекордное маловодье Волги грозит отменой судоходства
«В Крыму, вроде бы, обещали, что будет все хорошо. Все зависит от того, насколько они там наполнили водохранилища. А на юге, да, на Цимлянском водохранилище сложно, очень маленький прогноз притока воды в водохранилище, мало снега. И поэтому вполне ожидаемы сложности и для сельского хозяйства, и для транспорта. Маловодье - это самая неприятная и тяжелая ситуация, которую ожидает наш юг России. Она, к сожалению, спрогнозирована. Посмотрим, хватит ли воды, и будут ли дожди. А пока ситуация там действительно сложная. И в целом, конечно, для бассейна Волги она нелегкая. Это проблема не сельского хозяйства, это коснется в основном судоходства и энергетиков, орошаемого земледелия, которое берет воду из этих водохранилищ. Если воды не будет, они будут вынуждены сокращать свои объемы полива. Пострадает экология, рыба, имеется в виду нерест рыбы. Ожидается убыток в рыбном стаде», - рассказал он.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил НСН, что при благоприятном сценарии в 2025 году в России могут собрать 125 тонн зерна, однако это напрямую будет зависеть от влагозапаса почвы по весне.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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