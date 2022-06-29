Неизвестная ракета протаранила Луну

Неизвестная ракета врезалась в Луну, сообщает телеканал «360».

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NASA наблюдало за ней с 2015 года, но так и не сумело выяснить, какой стране она принадлежит. По словам американских экспертов, ракета связана с китайской лунной миссией 2014 года Chang’e 5-T1. Однако Пекин оспаривает это. По данным Китая, ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела».

В результате столкновения космического корабля с Луной остались два кратера диаметрами 18 и 16 метров. Это может быть связано с тем, что ракета имела большие массы на каждом конце.

Ранее Китай и Россия согласовали текст межправительственного договора о создании научно-исследовательской станции на Луне.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
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