Неизвестная ракета протаранила Луну
Неизвестная ракета врезалась в Луну, сообщает телеканал «360».
NASA наблюдало за ней с 2015 года, но так и не сумело выяснить, какой стране она принадлежит. По словам американских экспертов, ракета связана с китайской лунной миссией 2014 года Chang’e 5-T1. Однако Пекин оспаривает это. По данным Китая, ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела».
В результате столкновения космического корабля с Луной остались два кратера диаметрами 18 и 16 метров. Это может быть связано с тем, что ракета имела большие массы на каждом конце.
Ранее Китай и Россия согласовали текст межправительственного договора о создании научно-исследовательской станции на Луне.
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