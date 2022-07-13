13 июля наступит суперлуние
Вечером 13 июля наступит полнолуние, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.
Это произойдёт через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки. В 2022 году это произойдет в 12.09 мск 13 июля — от планеты до её спутника будет всего чуть более 357 тысяч километров. Полнолуние наступит в 21.38 мск в этот же день.
По словам астрономов, всю ночь, до восхода Солнца Суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец.
Ранее астролог Тамара Глоба заявила, что суперлуние или полное лунное затмение может сказаться на здоровье людей и повлиять на политические процессы.
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