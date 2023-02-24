Во Владимире прокуратура требует блокировки YouTube

Прокуратура города Владимира требует блокировки видеохостинга YouTube на всей территории России. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале 24 февраля.

Глава Минцифры выступил против блокировки YouTube в России

Издание опубликовало скриншот дела. Иск городской прокуратуры направлен в Ленинский районный суд Владимира.

Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН допустил возможную блокировку в России видеохостинга YouTube.

«Может думают, что YouTube задушат? Хотя YouTube, наверно, скоро задушат. Считаю, что пока есть каналы распространения информации, то за них надо драться», - сказал Клименко.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВладимирПрокуратураБлокировкаYoutube
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