Во Владимире прокуратура требует блокировки YouTube
Прокуратура города Владимира требует блокировки видеохостинга YouTube на всей территории России. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале 24 февраля.
Издание опубликовало скриншот дела. Иск городской прокуратуры направлен в Ленинский районный суд Владимира.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с НСН допустил возможную блокировку в России видеохостинга YouTube.
«Может думают, что YouTube задушат? Хотя YouTube, наверно, скоро задушат. Считаю, что пока есть каналы распространения информации, то за них надо драться», - сказал Клименко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 829 / сут.
Умерли
396 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+12 618 / сут.
- В МИД назвали главное препятствие на пути к мирному урегулированию на Украине
- ТАСС: иск прокуратуры Владимира не направлен на блокировку YouTube
- Собянин: В 2022 году финансовую поддержку от города получили свыше 13 тыс. субъектов МСП столицы
- Собянин: Почти две трети москвичей предпочитают городской общественный транспорт для ежедневных поездок
- Во Владимире прокуратура требует блокировки YouTube
- Американская журналистка раскрыла шесть сценариев окончания конфликта на Украине
- США повышают пошлину на импорт российского алюминия до 200 процентов
- Госдеп расширил пакет санкций против России
- Сына Игоря Талькова задержали с наркотиками в Москве
- «Росатом» принял меры против новых британских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru