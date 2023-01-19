Глава Минцифры выступил против блокировки YouTube в России

Минцифры по-прежнему выступает против блокировки YouTube в России, заявил глава министерства Максут Шадаев, передает РИА Новости.

В прошлом году Шадаев уже обозначал такую позицию. При этом он говорил, что необходимо создавать российский аналог, чтобы соблюдать принципы рыночной конкуренции.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев заявил, что вероятность блокировки видеохостинга YouTube в России существует.