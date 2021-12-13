В Калужской области введение QR-кодов перенесли на январь
Власти Калужской области объявили о переносе даты введения QR-кодов на 15 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владислава Шапшу.
Ранее планировалось ввести режим QR-кодов с 15 декабря. Планировалось, что код жители области будут предъявлять при посещении общественных мест.
Согласно данным властей, в области привились более 543 тысяч граждан. По словам Шапши, это дало свой результат, уменьшилось число госпитализаций.
Ранее в понедельник стало известно, что анализ на наличие антител с нового года станет основанием для выдачи сертификата переболевшего.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- В Калужской области введение QR-кодов перенесли на январь
- В России будут по-новому проверять школьные учебнкии
- Подмосковные школы жудт проверки после взрыва в Серпуховском монастыре
- В ЕС заявили о преодолении миграционного кризиса на белорусской границе
- В Мосгордуме заявили о желании увековечить память режиссера Соловьева
- Путин призвал начать переговоры по недопущению продвижения НАТО на восток
- Путин указал Джонсону на деструктивную политику Киева
- Вассерман негативно высказался о проверках в школах
- Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев
- РПЦ проведёт отдельную проверку после трагедии в монастыре Серпухова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru