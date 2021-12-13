В Калужской области введение QR-кодов перенесли на январь

Власти Калужской области объявили о переносе даты введения QR-кодов на 15 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу региона Владислава Шапшу.

Ранее планировалось ввести режим QR-кодов с 15 декабря. Планировалось, что код жители области будут предъявлять при посещении общественных мест.

Согласно данным властей, в области привились более 543 тысяч граждан. По словам Шапши, это дало свой результат, уменьшилось число госпитализаций.

Ранее в понедельник стало известно, что анализ на наличие антител с нового года станет основанием для выдачи сертификата переболевшего.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Калужская ОбластьВакцинацияQR-код
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры