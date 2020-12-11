Власти Подмосковья уточнили правила по предъявлению тестов на COVID-19 в кафе
Тесты на COVID-19 в заведениях общепита в Подмосковье будут нужны только в случае проведения корпоративов и иных массовых мероприятий. Об этом сообщает РБК.
Пресс-служба администрации Московской области ответила на официальный запрос агентства относительно нового правила, по которому необходимо предъявлять отрицательный тест на COVID-19 при посещении точек общепита. В администрации уточнили, что правило будет действовать в ресторанах, кафе, барах во время корпоративов и других праздников, когда заведение закрывается на обслуживание определенного мероприятия.
Власти региона подчеркнули, что в остальных случаях посещать кафе можно "абсолютно свободно", а данные меры должны предотвратить усугубление "и без того сложной ситуации".
Губернатор региона Андрей Воробьев ранее выпустил постановление, согласно которому с 31 декабря по 10 января посетители общепита и гостиниц в Подмосковье обязаны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.
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