«Кроме новогодней ночи». Власти Петербурга не исключили смягчения ограничений для общепита
Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Александр Ситов заявил, что введение или снятие ограничений в городе зависит от ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
По словам чиновника, в настоящее время положение «стабильно тяжёлое» и любые варианты снятия ограничений с кафе, баров и ресторанов, будут приниматься с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, эпидемиологов, экономического блока.
«Всё зависит от состояния системы здравоохранения, от количества госпитализаций, от количества заболевших», - подчеркнул Ситов.
Зампред не исключил, что ограничения на работу заведений общепита могут смягчить после 25 декабря, но только «согласно эпидемиологической ситуации», а также оценки бизнес-ситуации. При этом, по словам Ситова, есть одно исключение - Новый год.
«Всё, кроме новогодней ночи, может обсуждаться», - подытожил чиновник.
Ранее власти Санкт-Петербурга запретили работать всем предприятиям общественного питания в период с 30 декабря по 3 января. Проведение концертов, посещение музеев и театров запрещено в период с 30 декабря по 10 января.
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