Власти Москвы рассказали, что будет работать в локдаун
Кафе и рестораны Москвы во время частичного локдауна будут открыты только для продажи блюд навынос или на доставку, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В сообщении говорится, что также будут работать продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости, остальным же разрешается торговать с использованием доставки. Работа всех предприятий оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских, фитнес-центров, химчисток и автосервисов будет приостановлена.
Также будут закрыты учреждения культуры, за исключением театров и музеев, которым разрешено принимать только посетителей с QR-кодами и заполнять залы максимум на 50%. Проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных, запрещено, кроме тех, которые согласованы с Роспотрпебнадзором или организованы по решению властей
Все образовательные учреждения отправлены на каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в детсадах организуют дежурные группы. Будут открыты парки и детские площадки на открытом воздухе, продолжит работать общественный транспорт, однако пассажирам следует соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию.
Кроме того, во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября все больницы и поликлиники продолжат оказывать плановую медпомощь, а стоматологи будут принимать только в экстренных или неотложных случаях. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования также будут работать.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы провести нерабочие дни в ноябре с максимальной пользой, почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru