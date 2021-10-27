Власти Москвы рассказали, что будет работать в локдаун

В сообщении говорится, что также будут работать продуктовые магазины, аптеки и точки, где продается не менее 30% товаров первой необходимости, остальным же разрешается торговать с использованием доставки. Работа всех предприятий оказывающих бытовые услуги, в том числе парикмахерских, фитнес-центров, химчисток и автосервисов будет приостановлена.

Также будут закрыты учреждения культуры, за исключением театров и музеев, которым разрешено принимать только посетителей с QR-кодами и заполнять залы максимум на 50%. Проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных и культурных, запрещено, кроме тех, которые согласованы с Роспотрпебнадзором или организованы по решению властей

Все образовательные учреждения отправлены на каникулы. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в детсадах организуют дежурные группы. Будут открыты парки и детские площадки на открытом воздухе, продолжит работать общественный транспорт, однако пассажирам следует соблюдать масочный режим и соблюдать дистанцию.

Кроме того, во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября все больницы и поликлиники продолжат оказывать плановую медпомощь, а стоматологи будут принимать только в экстренных или неотложных случаях. Пункты вакцинации и экспресс-тестирования также будут работать.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям столицы провести нерабочие дни в ноябре с максимальной пользой, почаще бывать на свежем воздухе или пожить на даче.

