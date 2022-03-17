Вице-премьер Голикова поручила открыть горячую линию по вопросам поставки лекарств

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Росздравнадзору до 24 марта открыть в России горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Голикова заявила, что россияне смогут получать поддержку по одному заявлению

По словам Голиковой, это поможет на основе анализа обращений принимать оперативные решения по бесперебойному обеспечению лекарствами населения.

Вице-премьер также распорядилась провести проверку наличия в аптечной сети минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что Россия должна действовать с опережением, чтобы сохранить рабочие места россиян.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:НаселениеЛекарстваДоступные ЛекарстваТатьяна Голикова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры