Вице-премьер Голикова поручила открыть горячую линию по вопросам поставки лекарств

Число заражений коронавирусом продолжает сокращаться в Москве До 3 трлн рублей инвестировано в развитие Новой Москвы за 10 лет Территорию около станции метро «Сокольники» БКЛ вымостят красным клинкерным кирпичом Мемориальную доску откроют на доме директора ГМИИ им. Пушкина Антоновой Апрельское тепло придет в Москву на будущей неделе