Вице-премьер Голикова поручила открыть горячую линию по вопросам поставки лекарств
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Росздравнадзору до 24 марта открыть в России горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По словам Голиковой, это поможет на основе анализа обращений принимать оперативные решения по бесперебойному обеспечению лекарствами населения.
Вице-премьер также распорядилась провести проверку наличия в аптечной сети минимального ассортимента препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
Ранее Татьяна Голикова заявила, что Россия должна действовать с опережением, чтобы сохранить рабочие места россиян.
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