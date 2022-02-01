Голикова заявила, что россияне смогут получать поддержку по одному заявлению
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году россияне смогут получать меры социальной поддержки либо всего по одному заявлению на портале «Госуслуги», либо вовсе без него, сообщает РИА Новости.
На совещании о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития РФ она отметила, что получать таким образом соцподдержку смогут более 80 миллионов граждан.
Также вице-премьер добавила, что к 2024 году в России планируется изменить процедуру установления инвалидности, отказавшись от запроса документов от человека.
Ранее Голикова заявила, что в России были созданы семь тестов, которые позволяют за 60 минут определить наличие пяти различных инфекций в организме, четыре из них уже внедрены в производство.
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