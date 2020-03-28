Винокур рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом Лещенко
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, стал чувствовать себя значительно лучше. Об этом сообщил народный артист РСФСР, друг певца Владимир Винокур в интервью «Интерфаксу».
«Он (Лев Лещенко, артист – прим. НСН) переведен в палату, чувствует себя лучше. Идет на поправку», - рассказал Винокур.
В пятницу, 27 марта стало известно, что у Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который вызвал пневмонию. Диагноз сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Напомним, российский певец был госпитализирован 24 марта с воспалением легких, на следующий день его перевели в реанимацию. Также в больнице в Коммунарке проходит лечение супруга Льва Лещенко.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал в эфире НСН, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19. Эксперт указал сроки, когда наступит всплеск заболеваемости россиян.
«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно. Но, правда, в такой стране как Италия три-четыре недели тому назад тоже все выглядело несерьезно, а сейчас там значительная катастрофа», - отметил специалист.
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