Винокур рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, госпитализированный в связи с заражением коронавирусом, стал чувствовать себя значительно лучше. Об этом сообщил народный артист РСФСР, друг певца Владимир Винокур в интервью «Интерфаксу».

«Он (Лев Лещенко, артист – прим. НСН) переведен в палату, чувствует себя лучше. Идет на поправку», - рассказал Винокур.

В пятницу, 27 марта стало известно, что у Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который вызвал пневмонию. Диагноз сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.