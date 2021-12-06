Вильфанд пообещал, что петербургские морозы не дойдут до Москвы
Москвичам можно не бояться морозов, к столице приближается теплый фронт и много снега, заявил научный руководитель Гидрометцентра.
Заток холодных воздушных масс перемещается восточнее на Урал и не затронет Москву, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщал, что ночь на 6 декабря в Санкт-Петербурге стала самой холодной за последние 128 лет. По его словам, температура опустилась до отметки -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году.
«В Санкт-Петербурге морозы гораздо сильнее, температура до -20 градусов. Сейчас ситуация очень интересная с синоптической точки зрения. За счет затока холодных воздушных масс по восточной периферии антициклона очень низкие температуры прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе. Низкие температуры будут не только в Ленинградской области, но и в Карелии, Мурманской области, Коми, Архангельской и Вологодской областях. Температура в этих регионах опустится также до -20. В Москву такой холод не придет, поскольку заток холодных воздушных масс перемещается восточнее СЗФО на Урал. На юге европейской территории России очень теплая погода, примерно на 6-8 градусов выше нормы», - отметил Вильфанд.
По его словам, в Москве температурный фонд находится около нормы, за исключением 7 декабря, когда погода будет теплая. Вильфанд подчеркнул, что потепление зимой приводит к негативным последствиям.
«К Москве приближается циклон с юго-запада от Балкан через Украину. Столица 7 декабря окажется под его воздействием через 2-3 часа после полуночи. Ситуация осложняется тем, что к востоку от Москвы расположен хорошо выраженный антициклон, примерно в районе Оренбурга, это значит, что воздушные массы будут приближаться к Москве, что создаст конвергенцию. Ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду. Поскольку к Москве приближается теплый фронт, то будут выпадать осадки. Высота снега составит от 4 до 7 см. Это создаст определенные проблемы для трафика, наземного транспорта и для уборки снега», - добавил Вильфанд.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что погода в Москве приобретает устойчивый зимний характер.
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