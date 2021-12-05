Вильфанд предупредил о морозах до 29 градусов в ряде регионов в ближайшие дни
Морозная погода до 20-29 градусов ожидает Мурманскую, Вологодскую, Ленинградскую, Ярославскую, Ивановскую, Кировскую области, Пермский край и Карелию в ближайшие дни, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в Мурманской области, в Карелии будет 17-22 градуса мороза, в Вологодской области — до 29 градусов, в Ленинградской области — до 14-19 градусов ниже ноля, в ночь на понедельник — до минус 22 градусов.
По словам синоптика, морозной погода будет также в Ярославской и Ивановской областях в ближайшие дни, где столбик термометра покажет до 15-20 градусов мороза ночью.
Кроме того, холодная погода ожидает Кировскую область и Пермский край. 6 декабря температура там опустится до 25-28 градусов ниже ноля.
Как сообщалось ранее, настоящая русская зима наступит в столице не ранее 10 декабря. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
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