В Петербурге ударили рекордные морозы

Ночь на понедельник, 6 декабря, стала самой холодной за последние 128 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

Пои его словам, температура минувшей ночью опустилась до отметки -20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в 1893 году.

Синоптик пообещал «температурный сэндвич» зимой в Центральной России

Синоптик отметил, что в XXI веке рекорды похолодания в Петербурге обновлялись всего дважды: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.

«Естественно, что эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года», - добавил Леус.

Днем в понедельник температура повысится в Петербурге до минус 16-18 градусов, в Ленинградской области будет минус 15-20 градусов. Такая температура заметно ниже климатической нормы, отметил синоптик.

В Москве в понедельник прогнозируется до минус 3-х градусов, передает RT. Будет облачно погода, возможен снег, гололедица.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РекордМорозСанкт-Петербург
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры