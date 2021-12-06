В Петербурге ударили рекордные морозы

Синоптик отметил, что в XXI веке рекорды похолодания в Петербурге обновлялись всего дважды: 14 июля 2015 года и 3 января 2002 года.

«Естественно, что эта ночь стала самой холодной с начала зимы, а последний раз такие морозы в Санкт-Петербурге наблюдались 25 января 2019 года», - добавил Леус.

Днем в понедельник температура повысится в Петербурге до минус 16-18 градусов, в Ленинградской области будет минус 15-20 градусов. Такая температура заметно ниже климатической нормы, отметил синоптик.

В Москве в понедельник прогнозируется до минус 3-х градусов, передает RT. Будет облачно погода, возможен снег, гололедица.

