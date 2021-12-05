Вернувшаяся из ЮАР россиянка рассказала об условиях карантина
Туристка из Ярославля Юлия Демина, вернувшаяся из ЮАР, 5 декабря рассказала РЕН ТВ, как россияне проходят карантин.
«У меня кашель и температура. Я и еще двое человек отправляются в Талдомский район в поселок Запрудня», — отметила она.
По словам женщины, в специальный обсерватор направляют туристов, у которых изменилось состояние здоровья.
Там пациентов обеспечивают вещами первой необходимости: зубной пастой, щеткой, гелем для душа, шампунем, мочалкой.
5 декабря также стало известно, что у девяти граждан России, которые прибыли из Южно-Африканской Республики, зафиксировали положительный ПЦР-тест, рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее ученые выдвинули версию мутаций «омикрона» от человека к животному и обратно. Сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо рассказал, что ученые изучают вероятность появления нового штамма в результате передачи вируса от человека к животному. По мнению исследователей, вирус мог адаптироваться организме животных и уже повторно заразить человека.
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