Вернувшаяся из ЮАР россиянка рассказала об условиях карантина

«У меня кашель и температура. Я и еще двое человек отправляются в Талдомский район в поселок Запрудня», — отметила она.

По словам женщины, в специальный обсерватор направляют туристов, у которых изменилось состояние здоровья.

Там пациентов обеспечивают вещами первой необходимости: зубной пастой, щеткой, гелем для душа, шампунем, мочалкой.

5 декабря также стало известно, что у девяти граждан России, которые прибыли из Южно-Африканской Республики, зафиксировали положительный ПЦР-тест, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее ученые выдвинули версию мутаций «омикрона» от человека к животному и обратно. Сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Сикхулиле Мойо рассказал, что ученые изучают вероятность появления нового штамма в результате передачи вируса от человека к животному. По мнению исследователей, вирус мог адаптироваться организме животных и уже повторно заразить человека.

