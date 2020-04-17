В Москве почти 2 тысячи новых случаев коронавируса COVID-19
17 апреля 202011:26
Согласно обновлённой информации оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 11:20 пятницы, 17 апреля, в столице за сутки выявлено 1959 новых случаев заболевания COVID-19.
Это рекордный суточный прирост. В четверг сообщалось о 1370 новых случаев инфицирования, в среду — о 1774.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости в столице ожидается в ближайшие 2-3 недели.
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17 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru