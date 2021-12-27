Вечорко заявил об увеличении числа тяжёлых пациентов с коронавирусом
Главный врач московской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко в своём Telegram-канале заявил о снижении количества госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией.
При этом он отметил, что растёт число пациентов в тяжёлом состоянии.
«Тяжесть заболевания по-прежнему остаётся на высоком уровне - 43% из поступивших, прошли лечение в отделениях реанимации, 14% потребовались аппараты искусственной вентиляции лёгких», - подчеркнул Вечорко.
По словам врача, стало меньше пациентов моложе 50 лет - 22%, однако увеличилось число госпитализированных в тяжёлом состоянии - 31%, их которых вакцинацию прошли не более 2%.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма.
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