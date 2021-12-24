Врач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии

Чудес во время пандемии в медучреждениях было не мало. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на главного врача городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерия Вечорко.

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По его словам, главными неожиданностями стали выздоровления пациентов, у которых степень поражения легких составляла почти 100%. Он отметил, что такие больные прошли все подачи кислорода и даже дошли до ЭКМО, но, несмотря на это, справились с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичное здравоохранение доказало способность к противостоянию пандемии.

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Фото: mos.ru
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