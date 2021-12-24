Врач Вечорко рассказал о чудесах во время пандемии

По его словам, главными неожиданностями стали выздоровления пациентов, у которых степень поражения легких составляла почти 100%. Он отметил, что такие больные прошли все подачи кислорода и даже дошли до ЭКМО, но, несмотря на это, справились с коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичное здравоохранение доказало способность к противостоянию пандемии.