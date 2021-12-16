Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма
Россиянам, переболевшим коронавирусом или получившим последнюю прививку в октябре или ранее, необходимо вовремя пройти ревакцинацию. Об этом пишет врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев», — подчеркнул медик.
Мясников сообщил, что в США и европейских странах вводится ревакцинация от COVID-19 через три месяца. По мнению врача, иначе омикрон-штамм не остановить, отмечает телеканал «360».
Врач предложил использовать для ревакцинации препарат «Спутник Лайт», подчеркнув, что вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V», пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 363 / сут.
Умерли
293 тыс.+1 142 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+35 633 / сут.
- Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма
- Пашинян и Алиев провели еще одни переговоры в Брюсселе
- Ученые: «омикрон» перекинулся на переносчиков чумы
- В США могут ограничить использование вакцины Johnson&Johnson
- Аналитик рассказал, сколько будет стоить рубль в 2022 году
- СМИ: в декларации саммита «Восточного партнерства» не содержится упоминаний об антироссийских санкциях
- В Совфеде рассказали, почему опасно покупать красную икру «с рук»
- На Байкале зарегистрировано второе за день землетрясение
- Депутаты захотели выплачивать новогоднюю пенсию россиянам каждый год
- Меркель назвали возможным кандидатом на пост генсека НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru