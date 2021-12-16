Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма

Россиянам, переболевшим коронавирусом или получившим последнюю прививку в октябре или ранее, необходимо вовремя пройти ревакцинацию. Об этом пишет врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

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«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев», — подчеркнул медик.

Мясников сообщил, что в США и европейских странах вводится ревакцинация от COVID-19 через три месяца. По мнению врача, иначе омикрон-штамм не остановить, отмечает телеканал «360».

Врач предложил использовать для ревакцинации препарат «Спутник Лайт», подчеркнув, что вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V», пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВрачиВакцинацияОмикрон-штаммКоронавирус
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