Мясников посоветовал россиянам ревакцинироваться для защиты от омикрон-штамма

«Неважно, переболели вы или вакцинировались. Вам надо ревакцинироваться не позже, чем через шесть месяцев», — подчеркнул медик.

Мясников сообщил, что в США и европейских странах вводится ревакцинация от COVID-19 через три месяца. По мнению врача, иначе омикрон-штамм не остановить, отмечает телеканал «360».

Врач предложил использовать для ревакцинации препарат «Спутник Лайт», подчеркнув, что вакцина представляет собой первый компонент «Спутника V», пишет РИА ФАН.

