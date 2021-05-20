Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Никарагуа
Республика Никарагуа одобрила применение российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Никарагуа», — говорится в сообщении.
В фонде отметили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом первой в РФ и мире зарегистрированной вакцины от COVID-19 «Спутник V».
На минувшей неделе экстренное использование «Спутника Лайт» было одобрено медицинским регулятором королевства Бахрейн.
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