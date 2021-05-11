Бахрейн одобрил экстренное применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Медицинский регулятор королевства Бахрейн одобрил экстренное использование однокомпонентной вакцины российского производства "Спутник Лайт". Об этом сообщает национальное агентство BNA.

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Как передает BNA, решение одобрить новую вакцину и разрешить ее использование было основано на тщательном анализе данных, предоставленных компанией-производителем. В феврале Бахрейн уже зарегистрировал российскую двухфазовую вакцину против COVID-19 "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.

Национальный орган по регулированию здравоохранения (NHRA) проверил данные об эффективности, безопасности и качества производства вакцины, были также проверены результаты клинических испытаний препарата. В регуляторе отметили приверженность центра имени Гамалеи "принципам надлежащего фармацевтического производства (GMP) в соответствии с международными стандартами".

Агентство также отметило, что NHRA учло мнение Комитета по клиническим исследованиям и сведения ученых и врачей, ответственных за одобрение клинических испытаний.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияВакцинация
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