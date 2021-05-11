Бахрейн одобрил экстренное применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

Как передает BNA, решение одобрить новую вакцину и разрешить ее использование было основано на тщательном анализе данных, предоставленных компанией-производителем. В феврале Бахрейн уже зарегистрировал российскую двухфазовую вакцину против COVID-19 "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.

Национальный орган по регулированию здравоохранения (NHRA) проверил данные об эффективности, безопасности и качества производства вакцины, были также проверены результаты клинических испытаний препарата. В регуляторе отметили приверженность центра имени Гамалеи "принципам надлежащего фармацевтического производства (GMP) в соответствии с международными стандартами".



Агентство также отметило, что NHRA учло мнение Комитета по клиническим исследованиям и сведения ученых и врачей, ответственных за одобрение клинических испытаний.