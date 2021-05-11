Бахрейн одобрил экстренное применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»
Медицинский регулятор королевства Бахрейн одобрил экстренное использование однокомпонентной вакцины российского производства "Спутник Лайт". Об этом сообщает национальное агентство BNA.
Как передает BNA, решение одобрить новую вакцину и разрешить ее использование было основано на тщательном анализе данных, предоставленных компанией-производителем. В феврале Бахрейн уже зарегистрировал российскую двухфазовую вакцину против COVID-19 "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры.
Национальный орган по регулированию здравоохранения (NHRA) проверил данные об эффективности, безопасности и качества производства вакцины, были также проверены результаты клинических испытаний препарата. В регуляторе отметили приверженность центра имени Гамалеи "принципам надлежащего фармацевтического производства (GMP) в соответствии с международными стандартами".
Агентство также отметило, что NHRA учло мнение Комитета по клиническим исследованиям и сведения ученых и врачей, ответственных за одобрение клинических испытаний.
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