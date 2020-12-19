Вакцина Pfizer от коронавируса компании вызвала у пациентов аллергию
Вакцина компании Pfizer от коронавируса вызвала аллергическую реакцию у пяти человек, которые привились от инфекции. Об этом сообщил представитель американского Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Питер Маркс во время брифинга, который транслировался на официальном YouTube-канале ведомства.
«Общее число случаев, которые мы изучаем, - примерно около пяти», - заявил Маркс.
Представитель ведомства считает, что аллергию мог спровоцировать полиэтиленгликоль в составе вакцины, но окончательного ответа по этому поводу давать на стал.
Известно, что аллергическая реакция отмечена у пациентов из разных штатов США, пишут РИА Новости.
Ранее стало известно, что фармацевтическая компания Pfizer займется проверкой инцидента с госпитализацией медика в американском штате Аляска после того, как он получил прививку от COVID-19, сообщает CNN.
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