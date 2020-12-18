Медсестра в США упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer

Медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после прививки против COVID-19 препаратом, разработанным компанией Pfizer, в одной из больниц штата Теннеси в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

«Обязаны привиться!» Митрополит Ювеналий о вакцине от COVID‑19

Во время интервью, которое медработница давала после вакцинации, Довер говорила о том, что ее коллеги и она сама рады провакцинироваться новым препаратом. Однако затем внезапно сказала, что у нее кружится голова, и упала в обморок.

Врачи заявили прессе, что такую реакцию вызвали не компоненты вакцины, а дискомфорт, вызванный инъекцией. Медсестра подтвердила, что иногда теряет сознание из-за боли.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США подчеркнул, что потеря сознания является частым следствием медицинских процедур. Пациентов обычно пугают болевые ощущения или стресс.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЗдоровьеВакцинаСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры