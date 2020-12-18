Медсестра в США упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer
Медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после прививки против COVID-19 препаратом, разработанным компанией Pfizer, в одной из больниц штата Теннеси в США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.
Во время интервью, которое медработница давала после вакцинации, Довер говорила о том, что ее коллеги и она сама рады провакцинироваться новым препаратом. Однако затем внезапно сказала, что у нее кружится голова, и упала в обморок.
Врачи заявили прессе, что такую реакцию вызвали не компоненты вакцины, а дискомфорт, вызванный инъекцией. Медсестра подтвердила, что иногда теряет сознание из-за боли.
Центр по контролю и профилактике заболеваний США подчеркнул, что потеря сознания является частым следствием медицинских процедур. Пациентов обычно пугают болевые ощущения или стресс.
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