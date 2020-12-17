В компании Pfizer прокомментировали госпитализацию американки после вакцинации
Фармацевтическая компания Pfizer займется проверкой инцидента с госпитализацией медика в американском штате Аляска после того, как он получил прививку от COVID-19, сообщает CNN.
Как отметили в компании, в ходе клинических испытаний не было выявлено никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной.
Как сообщалось, медицинского работника госпитализировали из-за появления серьезной аллергической реакции после прививки вакциной Pfizer от коронавируса.
В настоящее время он находится в больнице под наблюдением. По данным одного из источников издания, у медработника не было в анамнезе аллергии на лекарства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru