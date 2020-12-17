В компании Pfizer прокомментировали госпитализацию американки после вакцинации

Фармацевтическая компания Pfizer займется проверкой инцидента с госпитализацией медика в американском штате Аляска после того, как он получил прививку от COVID-19, сообщает CNN.

Как отметили в компании, в ходе клинических испытаний не было выявлено никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной.