В компании Pfizer прокомментировали госпитализацию американки после вакцинации

Фармацевтическая компания Pfizer займется проверкой инцидента с госпитализацией медика в американском штате Аляска после того, как он получил прививку от COVID-19, сообщает CNN.

Как отметили в компании, в ходе клинических испытаний не было выявлено никаких сигналов о серьезных аллергических реакциях, связанных с вакциной.

ВОЗ даст оценку вакцине Pfizer в ближайшие недели

Как сообщалось, медицинского работника госпитализировали из-за появления серьезной аллергической реакции после прививки вакциной Pfizer от коронавируса.

В настоящее время он находится в больнице под наблюдением. По данным одного из источников издания, у медработника не было в анамнезе аллергии на лекарства.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцина
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