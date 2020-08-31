Вакцина от коронавируса начнёт поступать в регионы России в ноябре-декабре

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в ноябре-декабре вакцина от коронавируса начнёт поступать в регионы России, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник он сообщал, что на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, а первые большие партии вакцины против коронавируса COVID-19 начнут поставлять уже в сентябре. Глава Минздрава добавил, что для третьего этапа испытания вакцины уже отобраны 2,5 тысячи добровольцев.

Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в России

О том, когда отечественный препарат начнет экспортироваться, пока неизвестно, отмечает РИА ФАН.

Первую отечественную вакцину против COVID-19 разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе под названием «Спутник V».

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцину вводили и его дочери. Известно, что в дальнейших испытаниях препарата примут участие добровольцы в Белоруссии.

Путин также рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина, она сейчас проходит клинические испытания и может быть зарегистрирован в ускоренном порядке, передавал телеканал «360».

Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что в России прошел эпидемический уровень заболеваемости COVID-19.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаРоссия
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