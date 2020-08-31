Вакцина от коронавируса начнёт поступать в регионы России в ноябре-декабре
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в ноябре-декабре вакцина от коронавируса начнёт поступать в регионы России, передает РИА Новости.
Ранее в понедельник он сообщал, что на этой неделе начинаются пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, а первые большие партии вакцины против коронавируса COVID-19 начнут поставлять уже в сентябре. Глава Минздрава добавил, что для третьего этапа испытания вакцины уже отобраны 2,5 тысячи добровольцев.
О том, когда отечественный препарат начнет экспортироваться, пока неизвестно, отмечает РИА ФАН.
Первую отечественную вакцину против COVID-19 разработал НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она была зарегистрирована в августе под названием «Спутник V».
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцину вводили и его дочери. Известно, что в дальнейших испытаниях препарата примут участие добровольцы в Белоруссии.
Путин также рассказал, что в сентябре в России появится вторая вакцина, она сейчас проходит клинические испытания и может быть зарегистрирован в ускоренном порядке, передавал телеканал «360».
Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что в России прошел эпидемический уровень заболеваемости COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru