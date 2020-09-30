Мантуров заявил о 40 заявках других стран на вакцину «Спутник V»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров утверждает, что уже более 40 стран обозначили свой интерес к отечественной вакцине от коронавируса «Спутник V». При этом, по его словам, всего за месяц спрос вырос на треть.

Глава Минпромторга уточнил, что первой зарегистрированной в России вакциной интересуются во всех уголках света - в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, отмечает RT.

По словам Мантурова, Россия сможет обсуждать полноценный экспорт своей вакцины в первом квартале будущего года, когда будет налажено производство субстанции. Перед этим необходимо дождаться завершения третьего этапа конечных испытаний. К ним также уже подключилась Белоруссия, куда вакцина уже поставлена.

