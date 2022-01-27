В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от штамма «омикрон»

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24» заявила о необходимости защищать уязвимых перед штаммом «омикрон» подростков и детей.

Число детей с коронавирусом в Москве выросло

По её словам, власти многих стран ввели вакцинацию из-за роста заболеваемости и госпитализаций у этой группы населения.

«Мы видим, что со штаммом «омикрон» пандемия перекинулась на эту группу населения, которая до сих пор и не была вакцинирована и тяжело поражена, сейчас мы видим больше госпитализаций», - подчеркнула представитель ВОЗ.

Она добавила, что в ВОЗ не видят каких-либо тревожных сигналов или знаков в процессе вакцинации у несовершеннолетних, сообщает RT.

Ранее Вуйнович заявила, что ВОЗ может признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в 2022 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусПодросткиДетиВОЗ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры