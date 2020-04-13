В ВОЗ назвали условие преодоления Россией пика по коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом в России будет пройден быстрее, если меры по социальному дистанцированию окажутся эффективны. Об этом РИА Новости заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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«Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет», - цитирует ее агентство.

Представитель ВОЗ добавила, что для достижения результата соблюдать ограничительные меры должен каждый. По ее словам, в этом случае результаты могут стать заметны уже через неделю после введения карантинных мер.

Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса ухудшается. При этом глава государства не исключил, что в борьбе с инфекцией могут быть задействованы ресурсы Минобороны.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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