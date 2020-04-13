В ВОЗ назвали условие преодоления Россией пика по коронавируса

«Пик будет зависеть от того, насколько быстро эпидемия перейдет в другую фазу, то есть будет ли остановлена передача или нет», - цитирует ее агентство.



Представитель ВОЗ добавила, что для достижения результата соблюдать ограничительные меры должен каждый. По ее словам, в этом случае результаты могут стать заметны уже через неделю после введения карантинных мер.



Сегодня президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса ухудшается. При этом глава государства не исключил, что в борьбе с инфекцией могут быть задействованы ресурсы Минобороны.

